كما سقط نحو 17 قتيلا وعددا من الجرحى الحوثيين في غارات لمقاتلات التحالف، استهدفت تجمعات وحشود في وادي مور بلاد ذو نحزه شرقي بلدة العبيسة.

وكانت ميليشيات الحوثي فتحت جبهة جديدة ضد قبائل حجور، حيث تصدى لهم رجال القبائل من بني شريّة.

كما أرسل المتمردون الحوثيون تعزيزات كبيرة إلى مديرية كُشر، حيث تستمر المواجهات بين قبائل حجور والمتمردين منذ أيام.

وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على مناطق القبائل، وتمنع دخول المواد الغذائيةوالطبية إلى المديرية.