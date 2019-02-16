وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها، مضيفا “تمكنا من القضاء على 7 أفراد متطرفين”.

وأوضح أنه “نتيجة لتبادل إطلاق النيران، قتل وأصيب ضابط و14 آخرين من درجات أخرى”.

وتابع “وجرى استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة”.

وتواصل السلطات الأمنية في مصر المواجهات للقضاء على مجموعات مسلحة تنتشر في شبه جزيرة سيناء، أخطرها على الإطلاق تنظيم “أنصار بيت المقدس” الموالي لتنظيم “داعش”.