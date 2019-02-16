ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الجمعة على هامش مؤتمر مبونخ للأمن مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية حيث تناول الاجتماع عدداً من الملفات السياسية، ذات الاهتمام المشترك.

الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية جددت خلال الاجتماع وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام دعم الاتحاد الأوروبي لخطة المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة وما يقوم به من جهد لعقد المؤتمر الوطني الجامع وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأكدت موغريني دعمها الكامل لموقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي، مؤكدة على أن حقول النفط يجب أن تكون تحت سلطة وإشراف مباشر من حكومة الوفاق وإدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه أكد االسراج على أهمية المؤتمر الوطني الجامع الذي يمهد لإنتخابات تجرى بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة، مجدداً دعم حكومة الوفاق لجهود سلامة لإنجاح المسار الديمقراطي.

وتطرق الاجتماع إلى إجراء أوروبي اتخذ مؤخراً بوضع اسم ليبيا على القائمة المقترحة للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث طالب السراج بإزالة اسم ليبيا من القائمة وقال باإه كان من الاجدر التواصل مع حكومة الوفاق والبحث والتدقيق قبل اتخاذ هكذا قرار.

كما أضاف بأن وفد مالي واقتصادي سيبحث هذا الموضوع مع المسؤولين الأوربيين في بروكسل لتوضيح مدى امتثال ليبيا لكافة مُتطلبات والتزامات مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

على صعيد آخر طالب رئيس المجلس الرئاسي برفع الحظر عن الطيران الليبي ليواصل رحلاته إلى المطارات الأوروبية وتم الاتفاق على متابعة هذا الأمر من خلال سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.