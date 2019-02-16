تركيا – أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن عمليات الحفر والتنقيب في البحر المتوسط قبالة ولاية أنطاليا، وصلت إلى عمق 4 آلاف و300 مترا.

وأشار دونماز، إلى استهداف عمق 5 آلاف و500 مترا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير، في لقاء جمعه، الجمعة، برجال أعمال وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في مدينة “بولو”، شمال غربي تركيا.

ووفق الوزير التركي، فإن عمليات الحفر تأتي ضمن حملة تنقيب لزيادة احتياطيات بلاده من الغاز الطبيعي والنفط.

ولفت إلى أن نسبة إنتاج بلاده من الطاقة تشهد ارتفاعا مطّردا.

وأوضح أن نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر محلية ارتفعت في 2018، إلى 50 بالمائة، فيما بلغت 60 بالمائة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واعتبر دونماز، أن “الفحم يعد أحد أهم مصادر الطاقة في تركيا، حيث تصل كمية الفحم المكتشف في البلاد إلى 20 مليار طن”.

وفي 2018، بلغ إنتاج الفحم في تركيا 101.5 مليون طن، ويستخدم قسم كبير منه في توليد الكهرباء.

وبحسب الوزير، فإن قطاع التعدين في تركيا لا يعتمد فقط على إنتاج المواد الخام وبيعها، وإنما يطور باستمرار من إمكانياته في مجال إنتاج المنتجات الوسيطة والنهائية.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت تركيا سفينة “فاتح” الوطنية، للقيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة التابعة لها في البحر المتوسط.

الأناضول