ليبيا – أوعز وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لنقل وعلاج الطفلة “ريهام العقيلي” بالمملكة الأردنية .

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إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة المؤقتة أشارت إلى أن الوزارة تكفلت بنفقات علاج الطفلة ريهام لعدم توفر علاجها بالداخل بعد إخضاعها لمجموعة من الفحوصات الطبية والتحاليل والكشوفات الدقيقة ووسائل النقل المجهزة والأطقم الطبية المتخصصة لمتابعة حالتها من أجل الاستشفاء والعناية الطبية.

وتم إحالة التقرير إلي لجنة علاج مرضى الأطفال فى الأردن وإحالته إلى مستشفى الخالدي بالمملكة الأردنية لدراسة التقرير وكان هذا الأجراء تم خلال الأسبوع الماضي حيث جاء الرد بالموافقه على علاج الطفلة فى الأردن.