العراق – أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة “بترا” الأردنية، إن من المرجح أن يكون زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، محاصرا برفقه خمسة من وزرائه بمنطقة صغيرة في دير الزور السورية.

وأضاف المصدر أن “هناك قوة أمريكية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات، وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة”.

وأشار إلى أن القوات العراقية، “تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل، وذلك من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الإرهابيين”.

المصدر: وكالة “بترا”