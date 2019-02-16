انجلترا – كشفت صحيفة “The Sun” البريطانية، اليوم السبت، عن رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن بن سلمان يتولى حاليا مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد، وذلك من خلال فريق عمل يسعى للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن ولي العهد السعودي رفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد إلى 3.8 مليار جنية إسترليني أي حوالي 4.9 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عائلة غليزر الأمريكية المالكة حاليا لمانشستر يونايتد، اشترت أسهم النادي بمبلغ 790 مليون إسترليني قبل 14 عاما، وفي حال بيع النادي ونقل إدارته إلى السعودية، ستكون عائلة غليزر، قد ربحت من شراء الشياطين الحمر 2.2 مليار جنية إسترليني.

المصدر: thesun.co.uk