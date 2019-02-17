ليبيا – قام أعضاء من مجلس الدولة أمس السبت بزيارة إلى فرع مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في تونس وكان في استقبالهم رئيس المجمع د.عارف النايض.

مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الأعضاء بلقاسم قزيط وعبدالله جوان وسعد بن شرادة إطلعوا عن كثب على آخر أنشطة فريق العمل بالمجمع.

وعقد بحضورهم اجتماع بشأن المصالحة الوطنية ولم شمل النسيج الاجتماعي الليبي ودور المجمع في ذلك إضافةً إلى البحث المشترك عن سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي وصولاً إلى إجراء الانتخابات في البلاد وبشكل عاجل.