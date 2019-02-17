ليبيا – هنأ المجلس الرئاسي في بيان له اليوم الاحد الليبيين جميعاً بحلول الذكرى الثامنة لـ “ثورة 17 فبراير”، معبراً عن اعتزازه بضحايا الثورة والحرب على الإرهاب الذين قدموا جميعاً أرواحهم الزكية فداءً للوطن.

المجلس الرئاسي أكد في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة العمل سوياً لبناء الإطار الدستوري والمؤسساتي والقواعد القانونية التي تمكن من قيام الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

وجاء في البيان :” نعتقد أن جميع الأطراف الآن قد استوعبت الدرس وباتت تدرك العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام والتشظي ولقد حان الوقت لعودة الرشد بعد أن اتضحت معالم الطريق نحو الاستقرار وتأكد للجميع أن لا حل عسكري للأزمة”.

وجدد الرئاسي مناداته بالتنسيق الأمني والعسكري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أينما وجد على الأرض الليبية، لافتاً إلى أن ما يرفضه المجلس هو استخدام الحرب على الإرهاب لتحقيق مكاسب سياسية وهو حريص على أن لا يكون التحرك العسكري فردياً أو عشوائياً وغير محسوب بدقة وأن يأخذ في الاعتبار حساسية العلاقات بين المكونات الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن البلاد تواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية كبرى وتتربص بها الاطماع وتعاني من تدخلات خارجية سلبية وهي في حاجة ملحة إلى مصالحة شاملة وأن تتبنى ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين جميع الأفراد والمكونات والتوجهات فالاختلاف مصدر ثراء وتنوع وتحضر وهناك متسع للجميع في ليبيا الديمقراطية.

كما إعتبر المجلس أن الوقت قد حان لأن يقول الشعب كلمته لذلك أعلن دعمه لعقد المؤتمر الوطني الجامع ليناقش عبره ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي وصولاً إلى انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة تجرى على قاعدة دستورية سليمة.

ختاماً بيّن أن خيار الانتخابات يمثل رغبة شعبية عارمة وعلى الجميع الانصياع لإرادة الشعب وأن تتوقف محاولات إعادتهم إلى الوراء بافتعال مكشوف واصرار البعض على المد في عمر المرحلة الانتقالية وابقاء الوضع على ما هو عليه ليبقوا في السلطة، مضيفاً:”لقد علمنا التاريخ أن إرادة الشعب ستنتصر وستترسخ الديمقراطية ولا عودة مطلقاً إلى الوراء”.

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