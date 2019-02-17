ليبيا – أفرجت قوة الردع الخاصة فى طرابلس على ” جمال السعداوي ” أحد المقربين من أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج وأحد أعضاء الحزب الذي يتزعمه الأخير بعد فترة من السجن .

وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، أكد السعداوي نبأ الإفراج عنه بعد إعتقال قال بأنه تم في لحظات غموض ، بمدينة صرمان من تاريخ 12 سبتمبر 2017 إلى تاريخ 26 فبراير 2018 قبل نقله لسجن قوة الردع الخاصة الذي بقي فيه حتى 11 فبراير 2019 بإجمالي فترة سجن قاربت 17 شهراً .

وتوجه السعداوي بالشكر لكل من يسر إطلاق سراحه من عائلة واصدقاء واحباب أو حتى من دعا له بظهر الغيب كما تقدم بالشكر لقوة الردع فى طرابلس على حسن تفهمهم ومعاملتهم خلال مدة سجنه ، وذلك على حد قوله .

وأضاف : “أمام الله وللوطن والتاريخ قد عفوت عن كل من كان قد تسبب في اذيتي وإعتقالي إما خطأً او عمداً وعفى الله عما سلف ولله حكمة في شؤون عباده وهو وليهم ، ونسأل الله أن يكف عنا شر كل ذي شر” .

وختم السعداوي محتسباً فترة سجنه عند الله ، وقال : ” نسأل المولى بأن يكظم غيضنا وأن نكون بذلك من أهل التقوى والإيمان وأهل البصائر الذين يوفقون لكتم الغيظ ، وأن يعيننا الله على كتم الغيظ ، ونحمد الله الذي يسر لي الصبر والتحمل خلال فترة الاعتقال ” .

المرصد – متابعات