ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت عضو المكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية يانغ جيشي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

السراج قدم خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق نبذة عن الوضع السياسي ومستجداته،مشيرا إلى دعم الحكومة لخطة المبعوث الاممي إلى ليبيا لعقد مؤتمر وطني جامع يضع خارطة طريق ملزمة للجميع لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح السراج أنه في موازاة ما يبذل من جهد وتفاعل مع المسار السياسي حيث تم إعتماد برنامجا للإصلاح الاقتصادي والذي يشمل حزمة من الاجراءات تستهدف انعاش الاقتصاد،لافتاً إلى أن هذه الاصلاحات تعتبر قاعدة لإطلاق مرحلة البناء والتعمير.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه لشراكة بين ليبيا والصين من خلال استثمارات وبرامج ومبادرات مشتركة في المجال الاقتصادي والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي وقطاع الخدمات،مشيراً إلى أن هناك العديد من الصناعات التي يمكن إنتاجها في ليبيا.

وقال السراج إنه حريص على أن يواكب الاصلاح الاقتصادي إصلاحاً للمنظومة الأمنية من خلال ترتيبات لإرساء النظام العام في العاصمة وما حولها التي ستمتد لتشمل المدن الليبية الأخرى،مطالباً الرئيس الصين بدعم طلب حكومة الوفاق برفع جزئي للحظر عن السلاح لتمكين خفر السواحل وحرس الحدود وقوة مكافحة الإرهاب من أداء دورها الأمني والعسكري بكفاءة وفاعلية.

رئيس المجلس الرئاسي دعا الصين من خلال عضويتها في مجلس الامن إلى دعم الطلب الليبي بالسماح لليبيا بإدارة الأصول المجمدة للحد من الخسائر التي تلحق بتلك الأموال.

ومن جهته،أكد جيشي على دعم بلاده لحكومة الوفاق وللمسار الديمقراطي،معرباً عن رغبة الصين في تعزيز التعاون الثنائي ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الازمة الراهنة وتلبية احتياجات ليبيا في مجالات حيوية متعددة.

وبدوه،أعرب السراج عن تقديره لموقف الصين المتزن تجاه الأزمة الليبية،مؤكداً على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين.

رئيس المجلس الرئاسي أبدى رغبة حكومة الوفاق بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية لتشمل مختلف المجالات بين البلدين،داعياً الرئيس الصيني إلى زيارة وفد إقتصادي صيني إلى طرابلس.