ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا رفقة وفد من مسؤولي المحكمة بحضور وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

المدعية العامة أعربت بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عن بالغ التقدير لتعاون حكومة الوفاق ودعمها لجهود المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم المطلوبين دولياً.

وتطرقت بنسودا إلى القضايا الملاحق فيها مواطنون ليبيون وعرضت المصاعب التي تواجه تنفيذ إجراءات المحكمة حيالهم ،مؤكدةً على تصميم المحكمة على ملاحقة كل من صدر بحقه أوامر قبض.

وأعلنت المدعية العامة عن رفضها لمحاولات التستر على هؤلاء المتهمين،قائلةً:”إن المحكمة تزود مجلس الامن الدولي بتفاصيل القضايا وأدوار الأطراف المؤثرة فيها”

وبدوره،جدد السراج تأكيده على تعاون حكومة الوفاق ومؤسساتها القضائية والعدلية مقدرا الظرف الصعب الذي يواجه عمل المحكمة بسبب الانقسام السياسي في ليبيا.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي الدعوة للمدعية العامة لزيارة ليبيا وإجراء مباحثات مع مكتب النائب العام ومسؤولي وزارة العدل هذا قبلت بنسودا الدعوة على أن تقرر موعدها في وقت لاحق.