ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا التي قال فيها إن تحرك الجيش للجنوب عمل وطني خطوة في الاتجاه الصحيح وتدل على أن ما قام به الجيش هو واجب وطني ليس محتكراً على مجموعة من الغرب أو الشرق أو الجنوب.

السعيدي تساءل في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” أمس السبت عن دور حكومة الوفاق من عملية الجيش الوطني في الجنوب ، مؤكداً أن الجيش الذي يحارب الإرهاب في الجنوب لم يتلقَ درهماً واحداً من حكومة الوفاق.

ونفى السعيدي مقدرة السراج على الإقدام على إقالة باشاآغا عقب تصريحاته بخصوص الجيش ، مشيراً إلى أن باشاآغا يملك مجموعة مسلحة قوية وليس بوسع أحد أن يبعده عن مكانه بعكس اللواء عبد الرحمن الطويل .

يشار إلى أن باشاآغا قد قال في تصريحات لقناة الحرة الأمريكيةة بأن مايجري في في الجنوب الآن مقبول من الناحية الوطنية من تخليص للمنطقة من الجريمة المنظمة المستفحلة جداً وتهريب البشر والوقود وإرهابيي داعش والقاعدة مشيراً إلى أن مايقلق حكومة الوفاق فقط هو تحرك أي قوة غير تابعة لها دون التشاور معها .

ورفض باشاآغا إتهامهم فى حكومة الوفاق بالمسؤولية عن تدهور وضع الجنوب ، مرجعاً هذا التدهور والإنفلات للإنقسام السياسي فى البلاد وأضاف قائلاً : ” قوة السيد حفتر الآن أدت دورها الوطني فى الجنوب بعد أن إنتقلت له ولكن نتمنى أن لا تُستثمر سياسياً فى زيادة الإنقسام وتحويله كمغنم لأن ذلك ستكون له إنعكاسات أخرى ” .

وفى ذات السياق أعرب باشاآغا عن إستمرار أمله فى أن تؤدي ما وصفها بـ ” قوة السيد حفتر ” دورها الوطني فى الجنوب وأن تتعاون مع المجلس الرئاسي معتبراً الأمر بأنه مستسحن ومقبول فى إشارة منه لمسألة التنسيق .