ألمانيا – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن موقع بلاده إفريقيا وعربيا وأوروبيا، يجعلها تتأثر وتؤثر بشدة من حالة عدم الاستقرار في هذه الدول.

وقال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن: “عندما سقطت دول الجوار وتزعزع استقرارها بسبب حروب أهلية، واجهت مصر حالة نزوح وهجرة من الدول العربية والإفريقية”.

وأضاف السيسي: “لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ نستضيفهم، لا يقيمون في مراكز أو معسكرات إيواء، وحدث معهم كما حدث مع الأرمن منذ 100 عام، عندما استضافتهم مصر بعد المذابح التي مورست بحقهم”.

وأكد الرئيس المصري، أن بلاده تستضيف ملايين من الدول العربية والإفريقية، وقال “مصر لا تزايد بهم أو عليهم، ويعيشون مثلهم مثل المصريين في الدولة”، مضيفا أن الاستقرار في دول الجوار ينعكس بالطبع على مصر.

المصدر: اليوم السابع