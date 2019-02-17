ألمانيا – رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقرار إدارة شركة سيارات مرسيدس الألمانية استئناف نشاطها في مصر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي استقبل في ميونخ اليوم إيكارت فون كلايد نائب رئيس مجموعة “دايملر أيه جي”، وماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات المسؤول عن قطاع الإنتاج.

وأضاف راضي: “السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالبيان الذي أصدرته شركة مرسيدس الشهر الماضي بشأن استئناف نشاطها في مصر، مؤكدا الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين”.

ولفت راضي إلى أن مسؤولي الشركة “ثمنوا ما لمسوه من تعاون من قبل الحكومة المصرية لاستئناف نشاط شركتهم في مصر، لافتين إلى ما يمثله السوق المصري من أهمية كبيرة سواء في ظل حجمه الكبير أو لسهولة نفاذ المنتجات المصنعة به ​للأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما شجعهم على الاستثمار فيه وتكثيف نشاطهم به في عدة مجالات”.

وأشار إلى أن اللقاء شهد استعراضا لخطط مرسيدس بعد استئناف نشاطها في مصر لإنتاج وتجميع السيارات بما يشمل مشاريع السيارات الكهربائية والطرق الذكية وخدمة المواصلات في المدن الذكية وخدمة أتوبيس النقل العام السريع، مع مراعاة تزايد نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا.

المصدر: اليوم السابع