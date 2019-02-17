ليبيا – وقع رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية و رئيس مجلس الإدارة لشركة بريد ليبيا طارق الشطشاط خلال اليومين الماضيين على مذكرة تفاهم و تعاون مشترك بين المركزية لانتخابات المجالس البلدية وبريد ليبيا تقوم على العمل المشترك بما يحقق المصلحة العامة.

المذكرة نصت في بنودها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لبلدية سبها على تسخير شركة بريد ليبيا لإمكانياتها اللوجستية و التقنية لصالح اللجنة المركزية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية و نقل المواد الخاصة بها و التي تلتزم اللجنة المركزية بتوفير كافة البيانات و المعلومات اللازمة و المطلوبة بهذه المواد و ما يتفق عليه لتتولى شركة بريد ليبيا نقلها داخل ليبيا.

واتفقت المركزية و بريد ليبيا على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية بحيث يتولى هذا الفريق تحديد آلية العمل و كيفية توزيع المواد الانتخابية و غيرها.

وانتهت المذكرة ببند ينص على تضمين التفاصيل الخاصة بهذه المذكرة في عقد خاص يتضمن آليات العمل و أية إضافة أو تعديل يوضح في ملحق العقد المبرم بين الطرفين.