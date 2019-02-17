ليبيا – قام فريق إنتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة أمس السبت بإنتشال 5 جثث لقتلى الارهابيين من منطقة المدينة القديمة.

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الهلال الاحمر درنة أوضح وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له أن إنتشال الجثث جاء بعد ورود بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة ، مبيناً بأنه سلم تلك الجثث إلى جهات الإختصاص لإستكمال باقي الإجراءات على أن يتم دفنهم عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة .

يشار إلى أن الهلا الاحمر درنة قد إنتشل في وقت سابق 35 جثة لقتلى الجماعات الارهابية بعد تمكن القوات المسلحة من تحرير المنطقة التي كان يتحصن فيها القادة الليبيين والاجانب التابعين لمجلس شورى مجاهدي درنة المقرب من تنظيم القاعدة.