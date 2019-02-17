ليبيا – أعلنت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط أمس السبت عن استكمال تنفيذ مشروع المياه الصالحة للشرب في منطقة بشر.

الوطنية للنفط أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن ذلك جاء بعد شهرين من العمل على خط النهر الصناعي الذي يمتد على طول 38 كم بالتعاون مع مكتب المجلس البلدي ببشر والشركة العامة للمياه والصرف الصحي مما سيوفر المياه الصالحة للشرب لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية التنمية المستدامة المتبعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وسعياً من المؤسسة إلى تطبيق سياسة الجار الطيب التي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكان في المناطق المجاورة للحقول النفطية.

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