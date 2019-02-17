ليبيا – اجتمع عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأول مع النائب المساعد للمدعي العام روس سوارتس ووزير العدل وبعض المسؤولي بمكاتب وزارة العدل الأمريكية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية المواضيع ذات الصلة التي تربط الطرفين من الناحية الأمنية حيث أستعرض باشاآغا عدة مواضيع تتعلق بعمل وزارة الداخلية.

ومن جانبه،أبدى الجانب الأمريكي إستعداده في دعم وتطوير ومشاركة وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ورعاية الأسرة والطفل وحقوق المرأة بالإضافة إلى تطوير القدرة المهنية لعناصر الشرطة الليبية.