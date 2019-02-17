بريمن يخطف نقطة من هيرتا برلين بـ”البوندسليغا”.. في الوقت القاتل

بريمن يخطف نقطة من هيرتا برلين بـ”البوندسليغا”.. في الوقت القاتل

ألمانيا – خطف فريق فيردر بريمن، امس السبت، نقطة بالتعادل مع مضيفه هيرتا برلين بهدف لكل منهما في الجولة الثانية والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

بهذا التعادل، ارتفع رصيد فيردر بريمن إلى 31 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة خلف هيرتا برلين، ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 50نقطة.

أنهى هيرتا برلين الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد، أحرزه دافي سيلك في الدقيقة 25.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه برلين مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو بريمن من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز هيرتا برلين، جاء التعادل القاتل لفيردر بريمن في الدقيقة 96 عن طريق لاعب بيرو كلاوديو بيتزارو.

الأناضول