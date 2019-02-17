ليبيا – أكد رئيس الجمهورية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في برقية تهنئة الى رئيس المجلس الرئاسي فائز مصطفى السراج بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس إتحاد المغرب العربي على حرص بلاده على النهوض بمؤسسات الاتحاد وتنشيط هياكله.

بوتفليقة قال في رسالته التي نشرها راديو الجزائر مخاطبا السراج :”يسرني بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي أن أزف إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي أحر التهاني وأصدق التبريكات سائلا المولى تبارك وتعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة والسعادة ويحقق للشعب الليبي الشقيق موصول النماء والازدهار في كنف الأمن والإستقرار”.

واستطرد رئيس الدولة قائلا:”إن الإحتفال بهذه الذكرى الغالية سانحة نستحضر فيها ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار وما يعضدها من أسس حضارية ومصير مشترك وهي محطة تستدعي التمعن في مسيرة الإتحاد وتقييمها بغية مراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرهاحتى يصبح الإتحاد المغاربي تجمعا وازنا في محيطه الإقليمي والدولي”.

وأكد بوتفليقة لرئيس المجلس الرئاسي تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا ،مشدداً على حرصه على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله بما يمكن دول الإتحاد من الذود عن مصالحها المشتركة وكسب الرهانات المتزايدة والإستجابة لطموحات وآمال كل الشعوب المغاربية في المزيد من الوحدة والتكامل والإندماج.