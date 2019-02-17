تركيا.. القبض على إمرأتين من داعش مطلوبتين للانتربول الدولي

تركيا.. القبض على إمرأتين من داعش مطلوبتين للانتربول الدولي

تركيا – ألقت السلطات التركية القبض على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم إمرأتين مطلوبتين من قِبل الشرطة الدولية (الانتربول) بمذكرتين حمراء وزرقاء.

وبحسب مصادر أمنية، فإن مديرية أمن ولاية بورصة بالتعاون مع فرع جهاز الاستخبارات التركية بالولاية، توصلت إلى معلومات حول وجود عناصر لداعش في منزل بمنطقة مودانيا.

وقامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن بورصة، صباح الأحد، بمداهمة المنزل وإلقاء القبض على 4 عناصر لداعش.

ونتيجة التحقيقات الأولية معهم، تبين أن ثلاثة من العناصر يحملون جنسيات مزدوجة “عراقية – هولندية”، بينما يحمل الرابع الجنسية العراقية فقط.

كما اتضح أن الإمرأتين مطلوبتين من قِبل الانتربول، وتتجولان في تركيا عبر بطاقة حماية مؤقتة مزورة.

الأناضول