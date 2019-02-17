العراق – أعلنت مديرية الجمارك العامة في حكومة إقليم شمال العراق، الأحد، الاتفاق على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد، بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم.

وقال مدير الجمارك، سامال عبد الرحمن في مؤتمر صحفي، حضرته الأناضول، إن “الاتفاق على توحيد الرسوم هو أحد الإيجابيات في التفاهمات بين الحكومتين، الاتحادية وبالإقليم”.

وكانت حكومة الإقليم تفرض، بشكل مستقل، رسوما جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني.

فيما كانت بغداد تحصل رسوما جمركية خاصة بها، من البضائع القادمة من الإقليم، وهي في الغالب بضائع وسلع قادمة من تركيا.

وأضاف عبد الرحمن، أن “التعرفة الجمركية التي كانت متبعة، كانت معقدة”، لافتا أن “هذه هي المرة الأولى بتاريخ العراق يتم فيها تبني تعرفة جمركية موحدة لعموم العراق والإقليم”.

وتابع: “نسعى لاستكمال كل الاحتياجات الاخرى بهذا الملف، مع هيئة الجمارك العراقية”.

وأكد عبد الرحمن، “السعي لعدم تأثير الرسوم على الأسواق ودخل الفرد”، مبينا: “اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على أن لا تكون الرسوم المحصلة عالية”.

وترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدودين يقعان في محافظة دهوك بإقليم الشمال وهما إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي).