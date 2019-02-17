ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت على هامش مؤتمر ميونخ الألمانية للأمن مع الجنرال ” توماس والدهاوسر ” قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا وتناول الاجتماع عدد من الملفات في اطار التعاون الذي وصفه بالإستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا.

وبحث الإجتماع على وجه الخصوص إمكانية زيادة وتوسيع نطاق التنسيق الأمني والعسكري مع الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للرئاسي وذلك بحسب بيان صحافي صادر بالخصوص عن المكتب الإعلامي للسراج .

كما طالب السراج ” والدهاوسر ” بأن لا يقتصر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين على مكافحة الاٍرهاب بل أن يشمل دعم وبناء القدرات والتدريب وذلك بحسب البيان .

وفي هذا الصدد طالب رئيس الرئاسي الجنرل الأمريكي بإعداد برنامج تدريبي ميداني لوحدات عسكرية خاصة بالاستعانة بمدربين من ” أفريكوم” التي يترأسها.

كما أكد الطرفان استمرار التنسيق المشترك لضرب بؤر الإرهاب بين الولايات المتحدة بأجهزتها المختلفة وحكومة الوفاق الوطني ومطاردة فلوله أينما وجدت، مشيدين بنجاعة هذا التعاون منذ أن بدأت عمليات تحرير سرت ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – متابعات