ليبيا – أفرجت الجهات الامنية في طرابلس اليوم الأحد رسمياً على رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد عمر دوردة ، وأكد مصدر أمني للمرصد مغادرة الأخير إلى تونس عبر مطار معيتيقة .

وأكد ذات المصدر بأن دوردة قد وصل فعلاً إلى تونس ، مبيناً بأن دوردة سيغادر تونس في وقت لاحق باتجاه القاهرة لاستكمال علاجه هناك .

يشار إلى أن مكتب النائب العام فى طرابلس كان قد أصدر أمراً بالإفراج الصحي عن دوردة منذ منتصف العام الماضي 2018 ولكن القرار لم يُنفذ لأسباب غير معلومة رغم ما يعانيه من مشاكل صحية تلازمه منذ سنوات.

المرصد – متابعات