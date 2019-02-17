ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن الوضع في ليبيا يتطلب تكاتف الجميع ونبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل والحكمة والابتعاد عن المزايدات والتخوين ووضع ميثاق شرف وطني يكون اهم أولوياته حرمة الدم الليبي ووحدة التراب والمصالحة الوطنية.

دومة دعا في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى عقد ملتقى وطني يجمع كافة المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية في مدينة سبها يكون حجر الأساس في بداية بناء الدولة المدنية التي يطمح لها الجميع والتي تكون بصناديق الانتخابات لا صناديق الذخيرة.

وأشار إلى أن الفرحة بالذكرى الثامنة لـ”ثورة 17 فبراير” ناقصة حيث لا تكتمل إلا بتحرير كامل تراب الوطن وبمصالحة شاملة وكذلك رسم خريطة متكاملة يشارك فيها كل الليبين في طور دستور دائم يحدد الواجبات ويحفظ الحقوق.