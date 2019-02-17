روسيا تعرض أكثر من 200 نموذج من الأسلحة في أبوظبي

روسيا تعرض أكثر من 200 نموذج من الأسلحة في أبوظبي

أبوظبي – انطلقت في أبوظبي اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي “آيدكس” 2019، حيث ستعرض الشركات الروسية المشاركة مجموعة من أحدث نماذج المعدات العسكرية للمرة الأولى.

وقال المدير العام لشركة “روس أوبورون إكسبورت” الروسية لتصدير السلاح ألكسندر ميخييف، إن الجناح الروسي في المعرض الذي تشارك فيه 68 مؤسسة روسية، سيطلع الشركاء الأجانب على أكثر من 200 نموذج من المعدات الخاصة بكافة صنوف القوات المسلحة.

وسيستمر مرض “آيدكس” الذي يعتبر من أهم المعارض الدفاعية في العالم أربعة أيام، حتى الـ21 من فبراير الجاري.

المصدر: وكالات