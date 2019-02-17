أبوظبي – من المقرر أن تقدم شركة “أورال فاغون زافود” الروسية خلال معرض IDEX في أبو ظبي دبابتها الجديدة “تي 90 أم أس”، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.

وقال المدير العام وكبير المصممين في مؤسسة “مكتب التصميم لآليات النقل” أندريه تيرليكوف إن دبابة “تي 90 أم أس” هي نسخة مخصصة للتصدير من دبابة “تي 90″، وتصميمها هو تجديد جذري لإحدى العربات القتالية الروسية ورد صناع الدبابات الروس على التحديات الحديثة.

وأضاف أن هذه الدبابة قادرة على تنفيذ مهام قتالية بفعالية في ظروف العمليات القتالية التقليدية ضد معدات عالية التقنية للعدو وفي ظروف النزاعات المحلية المحدودة التي لا توجد فيها خطوط تماس محددة بين الطرفين وكذلك وسط استخدام كثيف للمعدات المختلفة المضادة للدبابات من قبل العدو.

وأشار إلى أن دبابة “تي 90 أم أس” لا يوجد لها مثيل من حيث المواصفات التقنية الأساسية الخاصة بالحماية وقوة النيران والقدرة على التنقل والمناورة. وهي مزودة بمنظومة ديناميكية جديدة للحماية من الجيل الثالث، ما يوفر لها حماية عالية الفاعلية من الوسائل الحديثة المضادة للدبابات.

ولا يزيد وزن الدبابة على 50 طنا، على الرغم من الحماية المتطورة وقوة إطلاق النار. ولديها منظمة جديدة للتحكم بالنيران، مبنية على التكنولوجيات الرقمية، متكاملة مع المنظومة لتلقي المعلومات التكتيكية ضمن منظومة القيادة المؤتمتة.

وأشار تيرليكوف إلى أن دبابة “تي 90 أم أس” يمكن اعتبارها أحد نماذج الأسلحة العالية الدقة، وهي مزودة بمدفع من عيار 125 ملم ذي مواصفات متطورة فيما يخص كثافة إطلاق النار ومتانتها. ولديها مجموعة متنوعة من القذائف، بما في ذلك صاروخ موجه وقذائف شديدة الانفجار يتحكم فيها عن بعد.

المصدر: RT