ليبيا – شارك الممثل الخاص غسان سلامة في حلقة نقاشية أمس السبت ضمن مؤتمر ميونخ للأمن وشاركه الجلسة وزيرة خارجية النرويج إين إريكسن سورايد والمدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند.

كما تركز النقاش مع الجمهور المتميز وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” حول دور الأمم المتحدة في ليبيا وأفضل سبل الوساطة مع الأطراف غير الحكومية.

وفي سياق آخر التقى سلامة مع الرئيسة المؤقتة لمجموعة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن وناقشا تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وتبادل الجانبين وجهات النظر حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تقلق الشعب الليبي وتعرقل العملية السياسية.