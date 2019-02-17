ليبيا- كشف وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إن الجهات الأمنية الليبية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التونسيين يوم الخميس الماضي.

سيالة بيّن في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد أن الجهات المعنية تبذل كل جهودها للتعرف على مكان احتجازهم وتخليصهم في أقرب وقت.

وتابع أن الخارجية الليبية والجهات الأمنية في طرابلس يتابعون القضية بتنسيق كامل مع منطقة الزاوية التي اختطف فيها العمال يوم الخميس الماضي، مشدداً على أن الجهات الأمنية ومدير أمن منطقة الزاوية يتابع الموضوع بشكل مباشر.

وأكد أنه لم يتم الوصول للمكان الذي يحتجز فيه العمال التوانسة حتى اليوم الأحد وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى علاقة الخاطفين بالليبي الموقوف في تونس بسبب قضية مخدرات.