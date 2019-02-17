ألمانيا – ذكر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أنه فوجئ إيجابيا بالترحيب الذي حظي به من نظرائه الأوروبيين بحلف شمال الأطلسي خلال اجتماعهم في ميونخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي.

وصرح شاناهان للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به من ميونيخ إلى واشنطن، قائلا: “الحوار كان صريحا للغاية وشعرت بترحيب شديد، وكانت بيئة جامعة. أحب هذه الأنواع من الاجتماعات”.

وأضاف: “كنت أتوقع شيئا مختلفا… شيء يكون أكثر بعدا”، مشيرا إلى الانتقادات التي وجّهت لواشنطن من حلفائها في أوروبا على خلفية قرارها الأحادي سحب قواتها من سوريا.

كما بين شاناهان أنّ البنتاغون سيبحث بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية في الأسئلة التي أثارها الأوروبيون للإجابة عليها و”القيام بالمزيد من التخطيط”.

وسعى وزراء 13 دولة مشاركة في التحالف الدولي ضد “داعش” خلال اجتماعهم على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ لإيجاد حل لمشكلة انسحاب واشنطن أكبر مساهم في هذا الحلف العسكري.

وحاول شاناهان إقناع نظرائه في التحالف بالمساعدة في حماية ما أنجزوه في سوريا بعد انسحاب قوات بلاده منها.

ومن المنتظر أن تنسحب من سوريا القوات الأمريكية من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي .

المصدر: “رويترز”