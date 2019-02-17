وأضاف العميد ركن محمد خميس الحساني، أن العقود المبرمة خلال المعرضين توزعت على 15 شركة عالمية و18 شركة محلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”

وأوضح أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية بلغت 3.867 مليار ردهم، تضمنت التعاقد مع شركة “راثيون” الأمريكية لشراء صواريخ مستحدثة على نظام الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 1.307 مليار درهم.

وتضمنت الصفقات شركة “جوينت ستوك” الروسية لصيانة وشراء قطع غيار لنظام الدفاع الجوي من نوع بانزر لمدة سنتين بقيمة 45.922 مليون درهم ولشراء صورايخ كورنيت من نوع EM150 لصالح القوات البرية بقيمة 146.920 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة “ريميتال” السويسرية لتقديم المعاونة الفنية لنظام سكاي جارد لصالح القوات البرية بقيمة 6.836 مليون درهم، وشركة “نكستر سيستم” الفرنسية لتقديم الاسناد الفني للدبابة لوكليرك بقيمة 193.500 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة “سفران” الفرنسية للإلكترونيات لشراء قطع غيار وصيانة وإصلاح المناظير للدبابة لوكليرك والمدرعة PMP-3 لمدة ثلاث سنوات لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 86 مليون درهم، وكذلك شركة “تالس” الفرنسية لتبديل البطاريات وتمديد العمر الافتراضي للألغام الهندسية بقيمة 6.062 مليون درهم.

وشملت الصفقات التعاقد مع شركة “هانوا” الكورية لشراء ناسف افغواني ومكملات فتح الثغرات في حقول الألغام والمواقع بأنواع مختلفة لصالح القوات البرية بقيمة 50.320 مليون درهم، وشركةEOS الاسترالية للدفاع لشراء أنظمة برية وبحرية من نوع EOS RWS لمدفع عيار 30 ملم لصالح القوات البرية والبحرية، وجهاز حماية المنشآت والسواحل بقيمة 1.162 مليار درهم.

وتم التعاقد مع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وذلك لشراء صواريخ وقذائف تدريبية م/د لصالح القوات البرية بقيمة 204.857 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Rheinmrtalll Electronic الألمانية لتقديم خدمات الاسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 38.700 مليون درهم، وشركة لوكهيد الأميركية لإضافة قدرات لمنظومة ربط الرادارات لصالح القوات البرية بقيمة 404.030 مليون درهم.

وشهد اليوم الأول تعاقدا مع شركة هيسكو الأميركية لشراء حوائط دفاعية وملاجئ لصالح القوات البرية بقيمة 77.004 مليون درهم، وشركة Paramount logistic لشراء 4 آليات من نوع MBOM لصالح القوات البرية بقيمة 10.284 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ORDANCE FACTORY الهندية لشراء ذخائر من نوع 155 MM HE مع مكملاتها لصالح القوات البرية بقيمة 127.086 مليون درهم.

وأشار العميد ركن محمد خميس الحساني إلى أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.104 مليار درهم، حيث تم التعاقد مع شركة فهد للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لوحدات القوات المسلحة بقيمة 4.210 مليون درهم، وشركة بن هلال لتقديم الاسناد الفني وتوريد قطع الغيار لكاسحات الألغام لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 15 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة Emirates Shooting Equipment لشراء أهداف الرماية الكهربائية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 3.600 مليون درهم، وشركة IGG لشراء ذخائر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 42.297 مليون درهم والتعاقد مع الشركة ذاتها لتوريد وتركيب نظام الرماية الالكتروني لصالح القوات المسلحة بقيمة 95 مليون درهم، وتوقيع عقد لصيانة أجهزة المختبر المركزي لصالح الدفاع الكيميائي بقيمة 5 ملايين درهم.

إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة النمر لصيانة آليات النمر لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 7.759 مليون درهم، وشركة Bermuda لشراء أجهزة التدريب الفني للكادر الطبي الميداني لصالح سلاح الخدمات الطبية بقيمة 19.120 مليون درهم، وشركة Emirate General Transport للحصول على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وتوفير قطع الغيار لمركبات القوات المسلحة لصالح سلاح الصيانة العامة بقيمة 56 مليون درهم، وشركة Knowledge Point لتوفير كادر بشري متخصص بكفاءات عالية فضلا عن تقديم خدمات استشارية لبناء وتطوير القدرات لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 239 مليون درهم.

وجرى التعاقد أيضا مع شركة كركال انترناشونال لشراء بنادق قناصة والمواد الفنية لصالح القوات المسلحة بقيمة 41.656 مليون درهم ، وشركة IGG لشراء وتوريد ملابس عسكرية ولوازمها والطرابيل والخدمات المتعلقة بها لصالح القوات المسلحة بقيمة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة Rohde& Schwar لتقديم المساندة الفنية عن طريق توفير خبراء وفنيين متخصصين في تكنولوجيا المعلومات لصالح الحرب الإلكترونية بقيمة 25 مليون درهم، التعاقد مع شركة Trust لتقديم خدمات الاسناد الفني لصياغة وتوريد قطع غيار آليات التاترا والهمر لصالح الصيانة العامة بقيمة 6.200 مليون درهم.

بدوره، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري ” نافدكس”، إنه تم التعاقد مع كل من شركة الفتان لصناعة السفن لشراء سفن أبرار لصالح القوات البحرية بقيمة 55.521 مليون درهم، وشركة Deena Shipping لشراء سفينة تدريب 80 متر إضافة لتقديم خدمات تدريب لطاقم السفينة لصالح القوات البحرية بقيمة 99.171 مليون درهم، بالإضافة إلى شركة خالد فرج لتقديم خدمات النقل البحري وخدمات الاسناد وقطع الغيار بقيمة 9.855 مليون درهم.

و عن الصفقات المبرمة في اليوم الأول، قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض “آيدكس” إن حجم الصفقات والعقود المبرمة في اليوم الأول من المعرض، والإقبال الواسع من الشركات العالمية والمحلية المشاركة يعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها المعرض كأحد أكبر المنصات العالمية المتخصصة لعرض آخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات الدفاعية والعسكرية، فضلاً عن المشاركة اللافتة لأبرز الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذ القطاع الحيوي والهام لمواكبة المتغيرات التكنولوجيا الجديدة والحلول المبتكرة على مستوى تطور الصناعات الدفاعية والأمنية، واستشراف سبل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وانجازات والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين”.