ليبيا – أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة سبها بوقت متأخر من مساء السبت القبض على مجموعة من الوافدين الأفارقة على ذمة قضايا ومخالفات مختلفة إرتكبوها فى عدة مناطق من المدينة .

وعبر تواصل مكتبها الإعلامي مع المرصد ، أعلنت الغرفة أولاً القبض علي متهمين إثنين من نيجيريا يدعة الأول ” ابي برنس ” والثاني ” جون سامين” وذلك بعد تهجمهما علي سيدة أفريقية وهم في حالة سكر وسرقتهم مبلغ مالي منها وبعض معدات بيتها مؤكدة مباشرة التحقيق معهم حول قضايا أخرى نسبت لهم من قبل عمال أفارقة خلال الفترة الماضية .

أما القضية الأخرى فقد بدأت فصولها عندما كانت احدي الدوريات التابعة للغرفة الامنية المشتركة سبها تتجول بمنطقة المهدية حيث ضبطت شخص يدعى ” سياك علي ” وهو من النيجر وكانت بحوزته بعض الحبوب المنشطة جنسياً وقطع حشيشوقد تم التحفظ عليه هو الآخر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية ومن ثم إحالته إلى النيابة التي باشرت العمل مؤخراً .

المضبوطات المضبوط

وإلى القضية الثالثة ، حيث حضر الي دائرة الغرفة المواطن الليبي سامر يحي عثمان وابلغ شكواه ضد شخصين قاموا بسرقة احذية من محله الواقع في حي المهدية معلنة التوصل للفاعلين و ضبطهم والاول يدعي ” عبدالله ” والثاني “حسن دوغو ” معلنة بأن كلاهما قيد التوقيف والتحقيق .

كما أعلنت الغرفة تلقيها عدة بلاغات أخرى من مواطنين تتعلق بعمليات سرقة وسطو مشيرة إلى أن جميع هذه البلاغات تؤخذ على محمل الجد وتحال إلى الجهات الأمنية كل حسب إختصاصه للبحث والتحري ضبط الفاعلين وإستعادة المسروقات فى وقت تحسنت فيه الأوضاع الأمنية فى المدينة بشكل كبير وذلك وفقاً لشهادات السكان .

وتقول الغرفة بأن رؤيتها هي ” ان نتوحد جميعا بعيدا عن الخلافات السياسية والقبلية والجهوية لطرد المرتزقة ومحاربة الاجرام والمجرمين والحفاظ علي ممتلكات الدولة والمواطن ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الامنية ” .

أما رسالتها ، فتؤكد بأنها تشمل كافة الفئات المدنية والعسكرية القادرة علي حمل السلاح بعيداً عن كافة التجاذبات السياسية والقبلية والجهوية كي تساهم في بناء المواطن الصالح والدولة بكافة مؤسساتها العامة.

المرصد – خاص