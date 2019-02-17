ألمانيا – حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد من أن تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.

وقال ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن “بالتأكيد بعض الناس يسعون للحرب.. إسرائيل”.

وصرح الوزير الإيراني: “خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي”.

وتابع قائلا “التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية تتجاهل القانون الدولي”.

واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد الغارات التي شنتها على سوريا، كما انتقد الدول الأوروبية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة.

المصدر: رويترز