ليبيا – أثار رئيس الهيئة العليا لما أُطلق عليه إسم ” التجمع الوطني الليبي ” العميد سالم أبوراوي الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي عقب كلمة ألقاها فى حفله التأسيسي يوم أمس السبت فى العاصمة طرابلس .

وفى كلمة تابعتها المرصد عبر قناة التناصح التابعة للمفتي الصادق الغرياني وكانت محل جدل على وسائل التواصل الإجتماعي ، كان أبوراوي يتحدث من على المنصة حول أهدافهم فى تحقيق الدولة المدنية ويتلو بياناً بإسم التجمع وتلى فى ختامه آية من سورة الصف بالقرآن الكريم للإستشهاد بها على ما يعتبرونه وقوفاً لتجمعهم مع الحق .

وفى هذا الإطار تلى أبوراوي الآية القرآنية المشار لها وهي ” بسم الله الرحمن الرحيم ، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين . صدق الله العظيم ” . إلا أنه ولسبب ما قام بما إعتبره المتابعون تحريفاً صريحاً عندما أضاف لها كلمة ” الفبرايريين ” لتكون السورة بعد التعديل الذي أدخله أبوراوي عليها على النحو التالي ” وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين وبشر الفبرايريين ” .

وإعتبر مئات المعلقين على وسائل التواصل الإجتماعي ما أقدم عليه أبوراوي مخالفة للدين بتحريفه آية من آيات الله خدمة لمصلحة سياسية عبر إستغلال الدين ، فيما قال آخرون بأن ماحدث ينم عن ” عدم معرفة ” بنصوص القرآن لا سيما وأن الأمر يتعلق بآية من أكثر آياته المحفوظة تداولاً بين الناس .

ولكن آخرين قالو بأن أبوراوي لم يكن يقصد تحريف القرآن ولم يتعمد ذلك وبأنه بالغ وتحمس قليلاً للإشادة بـ ” الثوار ” بوصفهم من ” المؤمنين ” المبشرين بالنصر على “أعداء الثورة والإنقلابيين ” وما إلى ذلك من عبارات يتمسك بها الإسلام السياسي وأذرعه السياسية المختلفة .

وفور إنتهاء أبوراوي من كلمته وتلاوة هذه الآية ، بدا الذهول واضحاً على عدد من الحضور ومن بينهم عمداء بلديات تاجوراء وغريان وأبوسليم ، وكان التصفيق خجولاً فيما تعالى صوت من أحد الحاضرين وهو يهتف بإسم ” لا إله إلا الله “.

و أعلن المؤتمر التأسيسي لما يسمى بـ ” التجمع الوطني الليبي ” أمس السبت عن بيانه الختامي عقب إجتماعه الموسع فى فندق ” ريكسوس ” بالعاصمة طرابلس تحت عنوان ” معاً لبناء دولة مدنية ” معلناً عن قيامه متضمناً قسماً للشؤون السياسية وآخر للمالية والقانونية مع ذراع عسكري أطلق عليه إسم ” القيادة العسكرية ” .

وقد أعلن التجمع في بيانه على لسان نائب رئيسه ” غازي إسماعيل ” عقب كلمة أبوراوي بأن إجتماعهم هذا وبيانه يأتي تأكيداً على بيان إجتماعهم الأول المنعقد فى مدينة الزاوية بتاريخ 29 ديسمبر 2018 تحت شعار ” معا لبناء الدولة المدنية “.

ونص البيان المكون من ستة نقاط على إصدار النظام الاساسي للتجمع الوطني الليبي وميثاق الشرف لمنتسبيه مؤكداً بأن ليبيا تمر بظروف صعبة نتيجة ماوصفه بـ ” الإنقلاب العسكري ” سنة 2014 فى إشارة منه لعملية الكرامة التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية .

كما أكد البيان على أن الخلاف القانوني والنزاع السياسي وماترتب عنه من عدم وجود حكومة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي وفشل الاجسام القائمة حاليا فى حل الازمات قد أثر سلباً على حياة المواطن وانتشار الفساد وتعثر اجراء الانتخابات وعدم وجود حكومة موحدة تشرف على الاستفتاء الدستوري .

ونظراً لما وصفه البيان بـ الخلاف الظاهر على مشروع الإستفتاء ومواده فقد أكد ” التجمع الوطني الليبي ” إستمرار العمل بالاعلان الدستوري ودعمه الحل السياسي ما يضمن خروج جميع ” الأجسام الفاشلة ” من المشهد السياسي وبناء أجسام سياسية جديدة تأسيساً على توافق الاجداد المؤسسين للملكة الليبية السابقة وذلك إلى حين الإتفاق على الدستور الدائم للبلاد .

وأضاف : ” نؤكد على ما ورد بالبيان الختامي للملتقى الأول لكتائب الثوار وقادة ثورة 17 فبراير المنعقد فى غريان وندعم تشكيل القيادة الوطنية العسكرية لكتائب ثوار فبراير ونرحب بإتخاذهم لنا كقيادة سياسة يعملون من خلالها ” .

وطالب المجتمعون من خلال ذات البيان بتفعيل ما يسمى ” جهاز الحرس الوطني ” الذي أسسه المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف مطالبين بأن يكون قوة نظامية تنضوي تحته ” كتائب الثوار ” للعمل من خلاله والحفاظ على الدولة المدنية وحفظ الامن والنظام .

وفى ختام بيانه ، اكد ” التجمع الوطني الليبي ” إدانته لما وصفها ” الجرائم ضد الانسانية ” المرتكبة من قبل ما أسماه ” قوات الإنقلاب ” فى درنة ومن قبلها فى بنغازي المدمرة كما أدان أيضاً ” ممارسات الإنقلابين ” فى مدن ومناطق الجنوب معلناً عزمهم تسمية الهيئة العليا للتجمع خلال شهر من اليوم ، وذلك على حد وصف ذات البيان .

المرصد – خاص