ليبيا – توعد القيادي التباوي حسن موسى الذي يتزعم قوة يطلق عليها إسم ” حماية الجنوب ” بالقتال حتى آخر لحظة موجهاً جملة إتهامات للقوات المسلحة وذلك من خلال تسجيل مصور له تداوله نشطاء على فيسبوك .

وطالب موسى القوات المسلحة بمواجهته وقال بأنها إذا لم تواجهه سيتجه هو لمواجهتها متهماً إياها بمزاعم إرتكاب أعمال سرقة وسلب ونهب فى المناطق التي سيطرت عليها .

وإتهم موسى المؤيدين للقوات المسلحة فى مناطق حوض مرزق بأنهم إما مأجورين أو يطمحون للعب أدوار مستقبلية أو مجبرين أو مضحوك عليهم مشيراً إلى أنه شخصياً عكس ذلك .

وأضاف حسن موسى بأن لديه أموال تكفيه لمدة مائة سنة قادمة بعكس هؤلاء ” المرتشين ” الذين يتحدث عنهم وقال بأنه يعمل وبات يعرف كيف يسيّر عقله فى جمع الأموال التي يقول بأنها تكفيه لـ 100 سنة دون أن يكشف عن كيفية ذلك .

وفى ختام حديثه ، جدد موسى وعده ووعيده بالقتال وقال بأن هذه المعركة التي أمامهم هي معركة ” الشرف والكرامة ” وبأن هناك من وصفهم بـ ” الفرسان ” جاهزين لخوضها داعياً ” المرتشين ” للإبتعاد من أمامهم .

يشار إلى أن وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق كانت قد كلفت حسن موسى قبل أشهر بإمرة إحدى الكتائب فى مرزق وذلك خلال زياراته المتكررة للعاصمة طرابلس والتي تعرض فى إحداها بحسب ماعلمت المرصد للتوقيف عدة ساعات لدى قوة الردع الخاصة فيما تتهمه قوات الجيش بالإرتزاق عن طريق علاقته المتينة بالمعارضة التشادية وتهريب البشر والسلع لكنه يرفض هذه التهم ويقول بأن شرعيته مستمدة من ” ثورة 17 فبراير ” .

المرصد – متابعات