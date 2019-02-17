وأوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة نجم ليفربول محمد صلاح مع الأرجنتيني، باولا ديبالا، نجم يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث يتقدم “الحمر” بفارق النقاط على مانشستر سيتي في سباق صدارة البريميرليغ.

ويفضل المدرب الألماني عدم التعاطي مع موضوع الصفقة التبادلية في الوقت الحاضر، والتركيز مع صلاح وزملاؤه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويقدم الدولي المصري موسما استثنائيا مع ليفربول، ونجح في تسجيل 17 هدفا، و7 تمريرات حاسمة، الأمر الذي وضعه تحت رادارات كبار القارة الأوروبية.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس أبدت استعدادها لتقديم 50 مليون يورو (43.9 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى ديبالا مقابل الظفر بالنجم المصري خلال الميركاتو الصيفي.

وكان ديبالا الذي جزاء أساسيا من نجاح اليوفي في المواسم الأخيرة، لكن مستواه عرف تراجعا ملحوظا منذ وصول كريستيانو رونالدو إلى تورينو، الأمر الذي قد يدفع “السيدة العجوز” للاستغناء عنه.