تركيا – شاركت مصممة الأزياء التركية، زينب قارطال، في أسبوع الموضة بلندن، عبر مجموعة من التصاميم استخدمت فيها أقمشة قامت بحياكتها لاجئات سوريات بتركيا.

وشهد عرض الأزياء، لتصاميم قارطال، اهتماما كبيرا من عشاق الموضة، وحضره السفير التركي لدى لندن، أوميت يالجين.

وضمت مجموعة التصاميم الشتوية والخريفية 15 تصميما، ساهمت لاجئات سوريات في حياكة أقمشتها.

وجاءت هذه المشاركة التي أسهمت فيها نساء سوريات، في أسبوع الموضة، بدعم من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وفي تغريدة على تويتر، أشار رئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، إلى دعمهم لهذه المشاركة.

وأكد أن تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، تبعث الأمل في نفوس المظلومين.

الأناضول