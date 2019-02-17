ليبيا – قام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله أمس السبت بجولة أمنية رفقة عدد من الضباط بوزارة داخلية الوفاق للوقوف على الدوريات والتمركزات الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

وزارة الدخلية أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن الجولة تأتي للوقوف على سير العمل الأمني داخل أحياء وشوارع العاصمةولتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لثورة فبراير بالإضافة إلى بسط السيطرة الأمنية ومنع التجاوزات وحفظ الأمن والإستقرار.

ومن جهته،شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي على ضرورة معاملة المواطنين بالصورة الحسنة وإبراز هيبة رجال الأمن والشرطة.

وحث العميد فتح الله أعضاء الشرطة ببذل المزيد من الجهد وأخذ أقصى درجات الإستعداد والتأهب الأمني للحفاظ على الأمن داخل العاصمة والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطنين.

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