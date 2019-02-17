وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في السابعة من صباح اليوم السبت فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأشار الغندور إلى أن وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية، سمحت بدخول وخروج السفن بشكل آمن.

وأغلقت السلطات المصرية، الخميس الماضي، ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وضربت عاصفة رملية القاهرة ومناطق مختلفة في مصر الشهر الماضي، أثرت على حركة الطيران وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.