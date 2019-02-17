انجلترا – أصيب المصارع الفرنسي سفيان بوكيشو بشكل مروع خلال نزاله مع الإنجليزي مات أسبينال خلال دورة “Cage Warriors 101” للفنون القتالية المختلطة التي استضافتها مدينة ليفربول الإنجليزية.

وفي الجولة الأولى من النزال وجه سفيان ذو الأصول المغاربية ركلة قوية بساقه اليمنى لساق منافسه على أمل إسقاطه على أرضية الحلية، ولكن النتيجة كانت معاكسة، فقد كسرت ساق سفيان في لحظة مرعبة، وسمع صوت الكسر في أرجاء القاعة، حتى إن المقاتل الفرنسي لم يستطع الوقوف على رجله عندما أراد استعادة توازنه، ليسقط أرضا.

وأعلن الحكم على الفور نهاية النزال بفوز أسبينال، فيما نقل سفيان على وجه السرعة إلى المستشفى.

وهذه الهزيمة هي الثالثة للمقاتل الفرنسي مقابل 6 انتصارات خلال مسيرته، فيما حقق المقاتل الإنجليزي انتصاره السادس مقابل هزيمتين خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: rsport.ria.ru