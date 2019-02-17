ألمانيا – استبعد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة السورية والإرهابيين في إدلب، مشيرا إلى أنهم ما زالوا في دائرة الاستهداف.

وقال الدبلوماسي خلال جلسة لمؤتمر ميونيخ الأمني اليوم الأحد: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة (السورية) أو من يدعمون الحكومة، من جهة، والإرهابيين من جهة أخرى. فهم يشكلون تهديدا مشتركا للجميع”، كما أكد بشكل قاطع أنهم يبقون أهدافا محتملة للضربات.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن الصبر إلى ما لا نهاية على وجود الإرهابيين في إدلب، مضيفا أن هناك توافق روسي تركي إيراني على خطة “الخطوة خطوة” لحل مشكلة إدلب.

المصدر: نوفوستي