إسبانيا – قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة، امس فريقه لعبور ضيفه بلد الوليد بهدف نظيف في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة في القمة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب برشلونة محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ومعتمدًا على تحركات ميسي والغاني برنس بواتينغ.

في الوقت الذي مال فيه أداء بلد الوليد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وجاءت الدقيقة 43 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة نفذها ميسي في الشباك، ليخرج الفريق الكتالوني متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه برشلونة عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو بلد الوليد من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

ومع حلول الدقيقة 85 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لبرشلونة بعد اللجوء لتقنية الفيديو نفذها ميسي الذي تصدى لها حارس بلد الوليد ببراعة.

وأضاع الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز وميسي العديد من الفرص خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج الفريق الكتالوني فائزًا بالثلاث نقاط.

كووورة