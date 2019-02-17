الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن انسحاب الناطقة باسمها هيذر ناورت، من الترشح لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مساعد المتحدثة باسم الخارجية الخارجية روبرت بالادينو.

وأوضح البيان أن ناورت شكرت الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، على ترشيحها لهذا المنصب.

وأضاف البيان أن ناورت قالت حول امتناعها عن الترشح: “أسرتي عانت كثيرا خلال الشهرين الماضيين، ومن أجل مصلحتها أعلن انسحابي من الترشح”.

وأشار البيان أن ناورت أعربت عن اعتزازها بتولي مهمة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس ترامب.

من جانب آخر علق وزير الخارجية الأمريكي على قرار الانسحاب قائلاً: “ناورت أدت مهامها بشكل رائع، واحترم قرارها بالانسحاب من الترشح لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وأتمنى لها التوفيق في المستقبل”.

وفي وقت سابق امتدح ترامب ناورت بالقول: “إنها ذكية وتتمتع بمهارات عديدة، وستحظى باحترام الجميع، ولكنها تحتاج لموافقة مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب”.

الأناضول