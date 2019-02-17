العراق – دعت نقابة المعلمين في العراق، إلى إضراب في عموم مدارس البلاد يومي 17 – 18 فبراير، مطالبة بإصلاح المناهج التربوية ودعم التعليم.

وقال نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني في بيان، إن “غدا وبعده سيحصل إضراب في عموم مدارس العراق، وهذا الإضراب يقصد به ثلاثة مطالب.. الأول إصلاح التعليم التربوي، إذ العراق خارج التصنيف الدولي وهذا شيء مؤسف”.

وأضاف: “المطلب الثاني إصلاح وضع التلميذ العراقي، والمناهج وكذلك دعم الأسرة التعليمية وإصلاح البنى التحتية”.

و ذكر نقيب المعلمين العراقيين أن “المطلب الثالث هو تخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية، من شأنها تطوير مستوى التعليم من خلال دورات حقيقية تليق بالمعلمين والمدرسين”.

وأشار السوداني، إلى ضرورة توفير سكن لأعضاء الهيئة التدريسية في عموم البلاد، وهو ما كفله الدستور والقانون، وكذلك رفع الظلم عن المعلمين بصورة خاصة وموظفي الدولة بصورة عامة بخصوص الترفيع والعلاوة.

وأكد نقيب المعلمين، على أن “الإضراب سيكون في عموم مدارس العراق عدا إقليم كردستان، وهو رسالة حقيقة إصلاحية إلى الحكومة والبرلمان من أجل الانتباه إلى التعليم التربوي”.

المصدر: وكالات