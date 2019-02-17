ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت في ميونخ مع وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي وتناول الاجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواضيع تتعلق بمجالات التعاون الثنائي.

السراج تطرق وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي لمستجدات الوضع السياسي والأمني، معبراً عن أمله في أن تتوقف التدخلات السلبية الخارجية التي تشجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي الذي يقود إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية.

ودعا إلى أن يكون هنالك توازن في تعامل تلك الدول مع أطراف المشهد السياسي الليبي، مجدداً تأكيده على رؤيته بأن حل الأزمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع وأن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي وفقاً لمبادرة المبعوث الاممي غسان سلامة.

من جانبها أبدت بارلي تفهمها لما طرحه السراج وتأييد بلادها لجهود المبعوث الأممي، مؤكدةً حرص فرنسا على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

كما أقر الاجتماع برنامجاً للتدريب وتجهيز خفر السواحل الذي أشادت الوزيرة الفرنسية بما حققه من نجاحات في مواجهة مشاكل الهجرة غير الشرعية، معلنةً عن تزويد خفر السواحل بـ 6 زوارق مجهزة يبدأ وصولها في شهر يونيو المقبل.

وفي ختام اللقاء رحب رئيس المجلس الرئاسي بزيارة وزيرة الدفاع الفرنسي إلى ليبيا في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.