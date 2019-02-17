الكويت – وصف خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات، خصخصة بورصة الكويت، بـ “خطوة مهمة ورئيسية لجذب وتعزيز الاستثمارات إلى السوق المالي المحلية”.

جاء ذلك، في مقابلة لـ “الروضان” مع صحيفة السياسة الكويتية اليومية، ذكر فيها أن الخصخصة تأتي ضمن خطط لرفع مؤشر تنافسية البورصة عالمياً، ولتحسين بيئة أعمالها.

وفاز تحالف مؤلف من شركة أرزان للتمويل والاستثمار، وشركة الأولى للاستثمار، وبورصة أثينا، بحصة تبلغ 44 بالمئة من الشركة.

واعتبر “الروضان” أن خصخصة البورصة “إحدى أدوات الإصلاح الذي تستهدفه الحكومة”، موضحاً أن هذا التحول سيمنح القطاع الخاص دوراً أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني”.

وستؤول 6 بالمئة من حصة شركة البورصة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، بينما ستطرح نسبة 50 بالمئة على الكويتيين عن طريق الاكتتاب العام.

الأناضول