مصر – توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، صباح امس، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

والفنانة الراحلة من مواليد 6 يناير 1950. وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة. وتزوجت من الفنان سامح الصريطي، ولها منه ابنتان هما آية وابتهال.

وقامت نادية فهمي بعدد من الأدوار السينمائية الشهيرة مع رواد السينما المصرية، مثل محمود المليجي وشكري سرحان وزوزو ماضي، ثم توقفت لفترة عن التمثيل وعادت لتشارك في مسلسل “الرحايا”.

ومن بين ما قدمته الفنانة الراحلة أخيرا، عدد من المشاهد في مسلسلي “الخواجة عبد القادر” (2012)، و”وتر مشدود” (2009).

المصدر: وسائل إعلام مصرية