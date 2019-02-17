باكستان – وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الأحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية.

وتأجلت زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان حتى يوم الأحد، بعد أن كانت مقررة يوم السبت دون ذكر الأسباب.

وكان من المنتظر أن يصل بن سلمان إلى إسلام آباد السبت على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة هي الأولى منذ توليه العهد في 2017.

وتأمل باكستان في توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية وغيرها خلال الزيارة التي ستتخللها محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

المصدر: وكالات