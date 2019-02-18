ألمانيا – إذا كنتم تشعرون بالتعب والارهاق عند الإستيقاظ في كل صباح، إذاً فجسمكم يحاول أن يوصل اليكم رسالة معينة. عليكم أولاً أن تتنبّهوا إلى ساعات النوم التي تمنحونها لجسمكم كل ليلة، وأن تعيدوا النظر في نوعية الغذاء الذي تتناولوه.

البطيخ

كما تعلمون، إن الجفاف في الجسم من الممكن أن يسبب الشعور بالتعب والإرهاق، لذلك من الضروري أن تدخلوا الأنواع الغنية بالمياه إلى نظامك الغذائي، والبطيخ هو أحد أبرز أنواع الفاكهة الغنية بالماء. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، إضافة إلى حمض L-citrulline المعروف بقدرته على التخفيف من تشنّج العضلات.

لذلك فإن طبق من البطيخ في الصباح، يمنحكم الانتعاش والطاقة لبدء نهارك بنشاط تام.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على كميات هائلة من الفيتامينات والأملاح والدهون الصحية والعناصر الكفيلة بتزويد الجسم بطاقة تدوم لساعات. ومن جهة أخرى، يحتوي الأفوكادو على كمية كبيرة من الألياف، ويساعد على ضبط مستوى السكر في الدم مما يمنحك طاقة مستقرة لوقت طويل.

يمكن تناول الأفوكادو بمفرده أو إضافته إلى طبق سلطة الفاكهة أو إلى العصير، أو ممكن تناوله مع البيض للمزيد من الطاقة والنشاط.

اللوز

هو مصدر مهم للبروتينات، الألياف، والدهون الصحية غير المشبعة. ومن ناحية أخرى، فإن اللوز يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين b الذي يساعد الجسم على تحويل الأطعمة إلى طاقة يستفيد منها. وهو أيضاً غني بعنصر الماغنيزيوم الذي يساعد على التخلص من التعب في العضلات. لذلك فإن تناول حفنة من اللوز مع الفطور من شأنه أن يمنح جسمكم الكثير من الحيوية والفوائد الصحية فلا تهملوه.

التمر

التمر هو من الأنواع الغذائية السهلة الهضم، كما أنه يمنح الجسم جرعة سريعة من الطاقة والحيوية. كما أن التمر هو مصدر جيد للكالسيوم، الماغنيزيوم، البوتاسيوم، الزنك والحديد، لذلك فهو يساعد على تنشيط الجسم ومنحه الطاقة اللازمة لكل اليوم.